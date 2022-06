Dépression post-partum : un entretien postnatal sera obligatoire

La dépression post-partum touche environ 15% des jeunes mamans. Afin de déceler les premiers signes, un entretien postnatal sera obligatoire, pour les femmes venant d’accoucher. A partir du 1er juillet 2022. Explications.

La dépression après un accouchement est un trouble mal diagnostiqué. L’entretien post-partum effectué précocement serait un bon moyen de la détecter et d’inciter les jeunes mères à en parler.

Entretien post-partum : mode d’emploi

Un entretien postnatal précoce, c’est à dire entre la 4e et la 8e semaine qui suit l’accouchement, sera obligatoire pour les jeunes mamans, à partir du 1er juilllet. Pris en charge par l’Assurance maladie.

Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du post-partum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement. Texte d’amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté en octobre 2021.

Cet entretien post-partum, comme les visites trimestrielles de grossesse, fait partie du suivi de la mère.

Pour les femmes qui présenteraient des signes de dépression du post-partum, un second entretien pourra être réalisé entre la 10e et la 14e semaine, après la naissance de bébé.

Si des signes de dépression sont détectés, la mère sera orientée vers un psychiatre ou un psychologue.

Dépression post-partum, c’est quoi ?

La dépression post-partum survient généralement dans les 2 à 8 semaines après l’accouchement. A ne pas confondre avec le baby-blues, qui est une déprime passagère souvent ressentie par les mères quelques jours après l’accouchement.

La dépression du post-partum peut apparaître pendant l’année suivant l’accouchement.

Elle touche principalement les mères (mais on compte 8% des pères qui en souffrent).

On la reconnaît grâce à des signes, qui s’installent pendant au moins deux semaines :

Sensation d’épuisement

difficultés à s’occuper de son bébé

incapacité à réaliser les tâches du quotidien

perte de plaisir

tristesse sans raisons apparente, larmes

pensées négatives

difficultés à dormir

manque d’appétit.

78 % des parents avouent d’avoir jamais entendu parler de la dépression post-partum lors des rendez-vous médicaux. Sondage Opinion Way 2021.

Heureusement, la dépression du post-partum est une maladie qui se soigne. Si on reconnaît un ou plusieurs symptômes, mieux vaut en parler rapidement à un professionnel de santé : . On peut se tourner vers notre sage-femme, notre médecin, aller en PMI ou dans un lieu d’accueil parent-enfant. Cette prise en charge permettra d’éviter des conséquences parfois graves pour la santé de la mère et de l’enfant.