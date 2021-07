Après ces mois de confinement, nous avons hâte de partir en vacances. On oublie les tracas, les embouteillages, la grisaille et la morosité ambiante. Mais pour un séjour sans souci, la valise doit être bien pensée et c’est tout un art !

La destination des vacances est choisie et vous avez hâte d’y être. Mais pour éviter tout problème, la valise doit être irréprochable. Que vous la prépariez un mois à l’avance ou la veille, elle se doit de contenir l’indispensable. Et en ces temps de pandémie, vacciné ou pas, les masques et le gel hydroalcoolique seront vos fidèles amis prévention. Attention avant de partir à l’étranger, vérifier les règles sanitaires sur diplomatie.gouv.

Les basiques

Si vous partez au soleil, privilégiez les vêtements infroissables comme la fibre de bambou qui absorbe aussi l’humidité corporelle. Apportez plusieurs maillots de bain, un sac de plage imperméable. Choisissez des vêtements et des bonnes chaussures pour les excursions et prévoyez un chapeau, des lunettes de soleil et une petite laine pour le soir. Pensez à la serviette en microfibre qui sèche vite et prend peu de place.

Si vous choisissez le grand nord comme destination, des polaires ou des gros sweats à capuche sont de rigueur ainsi que des gants, écharpes, et bonnet. Ne faites pas l’impasse sur des lunettes anti-UV de qualité et de bonnes chaussures de randonnée.

Les indispensables trousses

Toilette : en plus de votre nécessaire pensez à la crème solaire, « bio » de préférence, et à l’après solaire. N’oubliez pas votre moyen de contraception, pilule, préservatifs, et des protections périodiques, du gel hydroalcoolique, des pastilles de désinfection pour l’eau si besoin.

Pharmacie : quand on part loin, il est préférable d’aller voir son médecin traitant pour faire le point sur son traitement et pour qu’il prescrive en fonction des destinations : des anti-douleur, anti-diarrhéique, anti-vomitif, anti-septique, crème anti-moustiques, Biafine… on n’oublie pas les pansements (classiques et pour ampoules), et un petit kit avec ciseaux, compresses, bandages, etc.). Pour des raisons de sécurité, certains médicaments sont parfois interdits ou leur quantité est restreinte. Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, l’essentiel est de connaître les règlements communs aux aéroports ainsi que leurs spécificités, selon le pays de destination.

L’art de ranger

Isolez les chaussures, des vêtements en les mettant dans des sacs qui seront utiles pour ranger vos vêtements sales. Optez pour des petites trousses pour le rangement qui viendront combler les espaces perdus dans la valise, plutôt que d’essayer de fermer son bagage avec une seule imposante, sur le dessus. Attention aux liquides qu’il est recommandé de ranger dans un emballage hermétique. Dans une valise cabine, enfermez les liquides de 100 ml ou moins dans un sac en plastique. Pour la soute, aucune restriction de volume.

Une astuce : insérez vos chaussettes à l’intérieur de vos souliers pour garder leur forme et maximiser votre espace de rangement.

En avion : des contraintes

Règle numéro un : choisissez une valise aux normes imposées par la compagnie aérienne, renseignez-vous des conditions (taille, poids) sur leur site, et faites attention à la surcharge, elle est souvent payante. Prévoyez un masque pour les yeux et un coussin dans votre sac à main ainsi que des collants ou chaussettes de contention si vous avez des problèmes circulatoires en cas de longs courriers. La valise en soute doit être bien remplie, son contenu risque moins de se déplacer et de se briser. Pour terminer, gardez les objets les plus lourds sur le dessus de votre valise (souliers, trousse beauté…) pour éviter que vos vêtements glissent. Et, n’oubliez pas d’attacher une étiquette avec vos coordonnées complètes : nom, adresse et numéro de téléphone. La valise sera plus facile à identifier en cas de perte.



Ne pas oublier