Santémut Roanne : Pléiades repart du bon pied à l’Espace santé

Un an après avoir intégré l’Espace santé, la Scop roannaise Pléiades, spécialisée dans le service à la personne, estime avoir fait le bon choix. Elle a développé son activité de conciergerie et défend les valeurs du service public pour accompagner dignement les personnes, tout en veillant au bien-être de ses salariés.

Née en 2023 dans le sillage d’une ancienne société d’aide à domicile, Pléiades Scop vient de boucler son deuxième exercice comme le précédent, avec un léger excédent. Un signe positif pour Christophe Damiron, président et directeur de la Scop (société coopérative de production), heureux d’avoir transféré, il y a un an, les locaux de son centre de soins et de son service infirmier à domicile, jusque-là situés dans le quartier du Mayollet à Roanne, au sein de l’Espace santé géré par Santémut Roanne, en plein centre-ville.

« Les patients nous ont suivis »

« Nous sommes satisfaits à 200 % de ce transfert, précise-t-il. Les patients nous ont suivis, et cela donne du sens à notre mission. Nous avons un vrai partenariat avec la mutuelle (celle-ci détenant des parts sociales dans la Scop, NDLR). On se retrouve autour des enjeux et des valeurs. Dégager un excédent est nécessaire, mais dans un but d’intérêt général, non pour rémunérer des actionnaires. La proximité avec les professionnels de santé, sur le nouveau site, nous permet aussi de ne pas être isolés. »

Depuis son déménagement, Pléiades a développé ses activités, surtout la conciergerie : « Il s’agit d’accompagner le bien-vieillir à domicile, dans un environnement adapté, poursuit Christophe ­Damiron. Par exemple, six monte-escaliers ont déjà été installés. Cela permet à la personne de rester maître de son domicile. On apporte une solution à tout besoin de nos concitoyens. » La Scop s’appuie sur un réseau de 90 artisans dans la Loire, du plombier à l’électricien, au maçon, au paysagiste, en passant par l’opticien ou l’expert en bricolage.

3 000 usagers dans la Loire

90 % des activités sont en délégation de service public, pour accompagner les personnes vulnérables ou dépendantes, soit 3 000 usagers dans la Loire. Hormis l’aide et les soins aux personnes âgées, handicapées ou aux familles, Pléiades gère des services comme le portage des repas, la téléassistance ou le service d’auxiliaire de vie.

Administrée par 17 de ses salariés, la Scop (320 salariés dans la Loire, dont 260 dans le Roannais) repose sur un mode de gestion qui donne à son équipe, participative et solidaire, le pouvoir d’agir, ce qui donne un sens au métier de chacun auprès du patient.

Un fonds de dotation

Aujourd’hui, Pléiades souhaite renforcer davantage son partenariat avec Santémut Roanne grâce à son offre de services. Elle équipe son personnel en véhicules électriques et entend créer un fonds de dotation pour recevoir des dons et financer des actions en faveur des aidants et des personnes âgées en difficulté. Une permanence d’assistante sociale vient juste d’être créée, disponible gratuitement, pour les salariés. Si la Scop s’inquiète de la pérennité des financements publics et de la grande difficulté à recruter dans les métiers du soin, elle reste positive, après seulement deux ans de redémarrage. « On revient de loin », tient à rappeler Christophe Damiron.