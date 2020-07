L’allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée le mardi 18 août 2020 , à plus de 5 millions d’enfants et 3 millions de familles. Elle sera versée le mardi 4 août 2020 dans les départements de Mayotte et de la Réunion.

Compte tenu des conséquences sociales de la crise épidémique, l’allocation sera majorée exceptionnellement de 100€ supplémentaires. Ceci dans le but d’aider les familles qui auront à faire face aux dépenses de la rentrée et ainsi assurer la continuité de l’apprentissage de leurs enfants, rendue difficile par la situation sanitaire.

Le montant de l’allocation de rentrée scolaire passe ainsi pour la rentrée 2020à : 469,97 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans (elle était de 368,84 euros en 2019) 490,39 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans (elle était de 389,19 euros en 2019) 503,91 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans (elle était de 402,67 euros en 2019)

L’allocation de rentrée scolaire est attribuée sous conditions de ressources pour chaque enfant scolarisé dans un établissement ou auprès d’un organisme d’enseignement public ou privé, dès lors qu’il est âgé d’au moins six ans et au plus dix-huit ans avant le 31 janvier qui suit la rentrée scolaire. Le plafond de ressources des familles varie en fonction du nombre d’enfants à charge au 31 juillet 2020.



Plafond de ressources des familles en fonction du nombre d’enfants à charge :

– Famille avec 1 enfant à charge : 25 093 €/an

– Famille avec 2 enfants à charge : 30 884 €/an

– Famille avec 3 enfants à charge : 36 675 €/an

– Enfant à charge supplémentaire : + 5 791 €