Pizzas Buitoni : qu’est-ce-que le syndrome hémolytique et urémique ?

Des analyses sanitaires ont confirmé un lien entre des cas de syndrome hémolytique et urémique chez des enfants et la consommation de pizzas surgelées Fraîch’Up de la marque Buitoni. Quel est ce syndrome ? Quels sont les signes ?

Depuis le début de l’année, 41 cas graves de syndrome hémolytique et urémique (SHU) sont apparus chez des enfants. A l’origine, une contamination à la bactérie Escherichia coli. 34 cas supplémentaires sont toujours en cours d’investigation et deux enfants sont décédés des suites de cette infection.

Les enfants malades sont âgés de 1 à 18 ans avec un âge médian de 7 ans.

Une enquête est ouverte par le parquet de Paris pour “ homicides involontaires ” suite aux nombreuses contaminations à la bactérie E.Coli et aux décès de deux enfants.

Le syndrome hémolytique et urémique (SHU)

Le SHU est une complication à une infection, le plus souvent provoquée par des E. coli producteurs de shigatoxines. Il touche surtout les reins. Les symptômes de cette infection surviennent dans les trois à quatre jours après la contamination. Dix jours maximum. Il se manifestent par une diarrhée glairosanglante, des douleurs abdominales et parfois des vomissements, plus rarement des diarrhées simples. Ces symptômes peuvent évoluer, après une semaine environ, vers une forme sévère de l’infection (le SHU proprement dit) chez environ 10 % des enfants.

Conseils

Si vous avez consommé des pizzas de la gamme Fraîch’Up de la marque Buitoni, il est important de consulter rapidement un médecin en signalant cette consommation si :

dans les dix jours, vous avez de la diarrhée, des douleurs abdominales ou des vomissements ;

dans les quinze jours, si vous ressentez des signes de grande fatigue, de pâleur, une diminution du volume des urines, qui deviennent plus foncées.

En l’absence de symptômes dans les quinze jours suivant la consommation, il n’y a pas lieu de s’inquiéter . Santé publique France

Buitoni a procédé au rappel de toutes les pizzas surgelées de sa gamme Fraîch’Up le 18 mars. Les pizzas étaient commercialisées depuis juin 2021.