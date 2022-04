Dérives sectaires : un risque pour la santé

Près de 30 % des Français, considèrent que la santé est un domaine menacé par les dérives sectaires. Un sujet que la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), prend très au sérieux.

Les dérives sectaires constituent un vrai risque dans le domaine de la santé, amplifié depuis la crise du Covid. C’est la conclusion d’une enquête de l’Union nationale de défense des familles et de l’individu et l’institut de sondage Odoxa.

De plus en plus de signalements

Près de 30 % des Français, considèrent que la santé est un domaine menacé par les dérives sectaires. Un chiffre considéré comme préoccupant par la Miviludes. Le domaine de la santé concerne près de 38 % des signalements reçus entre 2019 et 2020.

une dérive sectaire se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre. Miviludes

Crise du Covid, souffrance…

Pourquoi le domaine de la santé est-il concerné par les dérives sectaires ? « La souffrance ou l’inquiétude liées à une maladie et la confiance accordée au “soignant”, fragilisent le patient. Cela l’expose au risque qu’un pseudo-thérapeute en profite pour exercer une emprise sur lui », alerte Bruno Falissard, psychiatre et directeur du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Villejuif.

Or sous emprise, « le patient peut non seulement se voir soutirer une somme importante, subir des violences sexuelles, et rompre les liens avec ses proches. Mais aussi, perdre des chances de guérison en renonçant à des soins éprouvés, et mettre en danger la collectivité en cas de refus, par exemple, de la vaccination, si le discours sectaire est anti-vaccins… », développe le psychiatre.

Cet engouement pour les médecines alternatives n’est pas nouveau. Il existe depuis les années 1970. Mais, on observe un accroissement depuis la crise sanitaire.

Tout le monde peut être influencé

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les personnes fragiles (déprimées, gravement malades, fragilisées par un deuil…), ne sont pas les seules à se faire manipuler. « Il n’y a vraiment pas de profil type », confirme Samir Khalfaoui, conseiller santé à la Miviludes. Tout le monde est susceptible d’être influencé, à un moment ou à un autre de sa vie.

Entre 2019 et 2020, la mission a recueilli pas moins de 730 saisines touchant à la santé. Miviludes

« De plus, la majorité des victimes éprouvent un sentiment de honte qui les dissuade de faire un signalement ou de raconter leur expérience », explique Samir Khalfaoui.

Il faut se méfier des praticiens qui facturent des sommes importantes, dénigrent les traitements proposés par le médecin traitant et/ou poussent à couper les liens avec le système de santé ou les proches . Bruno Falissard.

Quels domaines de la santé ?

Le risque est majeur dans le domaine des médecines alternatives (acupuncture, hypnose, ostéopathie, sophrologie…) car ces domaines ne sont pas règlementés. Mais il peut concerner tous types de soins. Y compris ceux dispensés par des praticiens formés à la médecine académique, confirment les études.

Il existe désormais plus de 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique ; et 4 Français sur 10 y recourent, dont 60 % parmi les malades du cancer. Miviludes

Prendre le sujet au sérieux

D’autres études plus poussées devront être mises en place pour évaluer rigoureusement ce phénomène.

Grégory Ninot, co-directeur de l’Institut Desbrest d’épidémiologie et de santé publique à Montpellier a lancé en octobre 2021, la Société savante des interventions non médicamenteuses.

Dans un communiqué l’Inserm nous apprend qu’elle « est chargée de faciliter leur intégration dans le système de santé quand elles s’avèrent efficaces, et de les distinguer des pratiques alternatives à risque sectaire – comme l’iridologie, qui vise à évaluer l’état de santé d’une personne par l’examen de son iris, ou la sylvothérapie, qui propose de se soigner au contact des arbres ».

A consulter : guide Santé et dérives sectaires publié par la Miviludes.