Un maillage associatif au cœur des valeurs mutualistes

Grâce à ses connexions avec les associations issues du monde ferroviaire, Mutuelle Entrain offre à tous ses adhérents la possibilité de bénéficier d’actions de prévention, de défense de leurs droits, et de loisirs culturels et sportifs. Inscrites dans le patrimoine cheminot, toutes partagent les valeurs de cohésion sociale et de solidarité défendues par la mutuelle depuis toujours.

ATC : l’accès aux loisirs et à la culture

« Notre mission est de développer des activités et du lien social sur le thème des loisirs », rappelle Myriam Ruchon, présidente d’ATC Routes du monde. Une démarche utile au bien-être, axée sur la découverte du patrimoine naturel ou architectural et sur l’activité physique.

Voyages culturels en France et dans le monde, randonnées de tous niveaux, séjours sportifs dans des villages de vacances ou des campings, l’association s’adresse à tous les publics, de tous les âges et propose des tarifs maîtrisés.

L’Association touristique des cheminots (ATC) est née en 1933. A l’origine, elle a été créée par des cheminots qui souhaitaient se rendre sur la Côte d’Azur et cherchaient des lieux pour passer leurs vacances. Elle regroupe aujourd’hui près de 10 000 adhérents, 300 bénévoles, 25 salariés permanents et une cinquantaine de saisonniers.

« Etant nous-mêmes à but social, nous revendiquons les mêmes valeurs de partage et de solidarité que Mutuelle Entrain. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de collaborer », précise Myriam Ruchon. Dans cette logique et pour permettre aux adhérents de la mutuelle de bénéficier d’une activité sociale et de loisirs, l’association a décidé de leur offrir la première année d’adhésion.

Santé de la famille : lutte contre les addictions

L’association La Santé de la famille a vu le jour au XIXe siècle afin de proposer des groupes d’entraide pour les cheminots qui rencontraient des problèmes de dépendance à l’alcool.

« Aujourd’hui, nous sommes formés à toutes les addictions, celles dues à des produits psychotropes ou même aux jeux vidéo », détaille François Jeannot, président de La Santé de la famille, précisant que l’organisation est reconnue d’utilité publique depuis 1950. En individuel ou en groupes de parole, différents accompagnements sont proposés à tous ceux qui le souhaitent. Mutuelle Entrain participe à faire largement connaître l’association, notamment par le biais d’actions de prévention autour du Défi de janvier (ou mois sans alcool).

Handirail : la voix des personnes en situation de handicap

« Notre association s’adresse à toutes les personnes qui sont concernées par le handicap dans le milieu cheminot, explique Jean-Jacques Mourot, président d’Handirail. Nous apportons une écoute et une aide pour entreprendre avec elles les démarches nécessaires pour défendre leurs droits, et bénéficier d’un aménagement de poste, par exemple. »

Depuis plusieurs années, Mutuelle Entrain soutient et entretient des liens privilégiés avec l’association. « Grâce à ce partenariat, nous bénéficions du réseau de la mutuelle. C’est un atout important qui nous permet d’élargir au maximum nos actions de sensibilisation. Et de porter la voix de toutes les situations de handicap. »

Renseignements supplémentaires : contact@handirail.fr

Dénoncer les discriminations : Gare !

Garantir l’inclusion de tous, quels que soient les orientations sexuelles, l’identité de genre ou le statut sérologique. Telle est l’ambition de l’association des LGBT+ du groupe SNCF Gare !

« Nous organisons des événements et des interventions de sensibilisation et de lutte contre l’isolement, précise Ali Louni, son président. Nous accompagnons également tous ceux qui en auraient besoin, notamment en période de transition. Notre partenariat de longue date avec Mutuelle Entrain nous permet de mener des actions communes, comme des distributions de préservatifs et des campagnes d’affichage… Ensemble, nous nous engageons dans la lutte contre les discriminations et le traitement égal de toutes les personnes. »

UAICF : l’art pour éveiller les consciences

Théâtre, chant, art graphique mais également philatélie ou photographie, les activités proposées par l’Union artistique et intellectuelle des cheminots français (UAICF) sont extrêmement variées. « Nous pensons que ces actions permettent à chacun de pouvoir s’exprimer. Mais également d’éveiller les consciences à travers l’éducation populaire », témoigne son président Francisco Murillo.

Inscrite dans l’héritage culturel des cheminots, « l’association est toujours restée fidèle à sa mission première d’émancipation individuelle et de partage de liens, ajoute le président. Avec Mutuelle Entrain, nous partageons la même volonté de défendre les droits sociaux de nos adhérents et de favoriser la cohésion sociale. »

USCF, la pratique du sport pour tous

Basket-ball, athlétisme, spéléologie, parachutisme, ski, claquettes… plus de 100 sports sont proposés par cette association. Depuis 1928, l’Union sportive des cheminots de France (USCF) prône l’activité physique pour tous, quel que soit le niveau de chacun, autour de rencontres et de compétitions. Reconnue à l’échelle nationale, l’USCF est invitée à participer à des événements de grande envergure, « comme récemment aux Jeux olympiques de 2024. Dans ce cadre, nous avons organisé des ateliers sportifs pour faire découvrir au public de nouvelles disciplines », retrace Christophe Parel, président.

Profiter d’une location saisonnière accessible

« Dans la philosophie mutualiste, l’accès aux loisirs et aux vacances a toujours été primordial. Car la santé passe aussi par la possibilité de prendre du repos et se changer les idées », explique Annie Missonnier, présidente de Vacances loisirs et culture (VLC) Entrain, et vice-présidente de la mutuelle. L’association dispose donc de plusieurs appartements à Dax, au Grau-du-Roi ou à Cagnes-sur-Mer, pour que tous les adhérents puissent profiter d’une location saisonnière à moindre coût.

Renseignements supplémentaires sur le site mutuelle-entrain.fr, rubrique « Mon espace ».