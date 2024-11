Pascal Guelle, l’expertise au service de la mutuelle

La situation politique a convaincu cet ancien dirigeant mutualiste, tout juste retraité, de la nécessité de continuer à se battre pour défendre le droit à la santé pour tous. Pascal Guelle fait désormais partie des administrateurs de la MFAS.

Pascal Guelle, jeune retraité âgé de 61 ans, a acquis le recul nécessaire à l’homme sage : il est posé, calme mais convaincu, et a rejoint en juin dernier l’équipe du conseil d’administration de la Mutuelle de France Alpes du Sud (MFAS).

Je veux agir au sein de la mutuelle face aux enjeux de société qui sont devant nous.

Celui qui a été ­dirigeant mutualiste dans les Bouches-du-Rhône (directeur de la Mutuelle de France ­Prévoyance) puis à Chartres (directeur général adjoint de ­Solimut) a posé ses valises il y a deux ans, prenant une retraite bien méritée après avoir servi la mutualité de toutes ses forces.

Besoin de s’engager

Papa de deux grandes filles, féru des voyages qu’il a enfin le temps de faire, mais aussi adepte de course à pied – il a fait Marseille-Cassis en octobre ­–, Pascal Guelle a ressenti la nécessité de s’engager.

« J’avais besoin de faire une pause, et de souffler un peu. Mais les élections européennes m’ont fait réfléchir. Etant donné les choix politiques du pays, je ne voulais pas être un simple observateur. J’ai souhaité être acteur. Acteur dans le droit à la santé pour tous, car je crains que nos droits, dont celui à la santé, soient menacés. Quand je vois ce qui se passe en politique au niveau national, la montée du populisme, je pense que nos droits individuels et ceux des minorités sont ­impactés par ce qui se passe. Le droit à la santé en fait partie. Je veux agir au sein de la mutuelle face aux enjeux de société qui sont devant nous. »

Apporter son expérience

Connaissant déjà la direction de la MFAS, et appréciant les valeurs de cette mutuelle de proximité, celui qui réside pourtant à Plan-de-Cuques dans les Bouches-du-Rhône, a présenté sa candidature en ­qualité de délégué puis d’administrateur. Il a été élu au mois de juin 2024.

« En tant qu’ancien ­dirigeant mutualiste, j’ai souhaité apporter mon expertise à cette mutuelle sérieuse, à taille humaine, proche de ses adhérents, et dont les dirigeants sont très impliqués. » En présentiel ou en visio, Pascal Guelle se sent bien à la MFAS. Pour lui, être administrateur n’est pas une contrainte. « C’est un réel plaisir et je le fais sérieusement. »

La proximité avant toute chose

« Lorsque je suis entré dans la mutualité, il y avait 5 000 mutuelles. On en compte environ 500 aujourd’hui. Plus elles se regroupent, plus la notion de proximité s’éloigne, c’est une évidence. Je n’oppose pas le digital au reste, mais les regroupements entraînent une contraction des points d’accueil, des agences ».

Et sur un territoire comme celui des Alpes du Sud, la proximité est plus que ­nécessaire. « Il faut garder ces points d’accueil tout en évoluant dans tous les canaux de distribution. Ce que j’apprécie, c’est que la mutuelle se bat pour garder cette proximité qui n’a rien de virtuel ! D’autres la mettent aussi en avant, mais il faut vraiment la chercher… Ici, elle est réelle. »

Pascal Guelle ­insiste sur l’importance d’un ­accueil physique en complément du digital. Il se dit heureux de rejoindre la MFAS.