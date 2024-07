L’eau potable contaminée par les polluants éternels

Une étude européenne a démontré la présence, dans des échantillons d’eau du robinet et dans des bouteilles d’eau minérale, d’acide trifluoroacétique, qui fait partie des produits chimiques PFAS. Les associations de défense de l’environnement s’alarment de la situation.

La recherche sur l’étendue de la pollution due aux per- et polyfluoroalkylées (PFAS) se poursuit. Pour évaluer la contamination éventuelle de l’eau potable à ces substances chimiques persistantes, le réseau européen d’action sur les pesticides (Pesticide Action Network Europe) a lancé une étude d’envergure dans toute l’Europe. 55 eaux du robinet et minérale provenant de 11 pays ont été analysées. Les réservoirs d’eau profonde, d’où proviennent les eaux en bouteille, ont donc été également testés.

94 % des échantillons contaminés

Les résultats ont révélé la présence d’un polluant éternel persistant : le TFA (acide trifluoroacétique) dans 94 % de ces échantillons. « Il a été détecté dans 34 des 36 échantillons d’eau du robinet et dans 12 des 19 échantillons d’eau minérale testés », explique l’association Générations futures dans un communiqué.

« Effets similaires à ceux des PFAS »

« Malgré la prévalence du TFA, les risques pour la santé restent peu étudiés. Et les évaluations des risques varient considérablement entre les autorités », déplore toutefois l’organisation de défense de l’environnement. Pourtant les conséquences sanitaires sont réelles.

Le rapport de Pesticide Action Network Europe indique au sujet du TFA que : « deux études récentes sur la toxicité chronique et la toxicité montrent des effets similaires à ceux des PFAS mieux étudiés et plus connus (toxicité hépatique et malformations congénitales). Bien qu’à des concentrations beaucoup plus élevées. »

Interdiction réclamée

D’une même voix, les deux associations environnementales appellent ainsi à arrêter l’utilisation de l’acide trifluoroacétique. « Les ONG européennes appellent à une interdiction immédiate des pesticides PFAS et des gaz F. Et à l’établissement de normes strictes pour protéger l’eau potable », détaille Générations futures.