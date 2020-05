Tout a commencé par une enquête sur les entreprises françaises où il fait bon travailler. Sandra Lefebvre, responsable des ressources -humaines à la Mutuelle Solimut Centre Océan, s’y intéresse et commence un état des lieux de l’entreprise, avec plusieurs salariés volontaires.

C’est que la mutuelle connaît une situation bien particulière : ses 43 collaborateurs sont répartis sur un très large territoire, allant de Mainvilliers (Eure-et-Loir) à Brest (Finistère), jusqu’à La Rochelle (Charente-Maritime), Limoges (Haute-Vienne) et Périgueux (Dordogne). Comment, dans ces conditions, entretenir la cohésion du groupe ? C’est pourquoi la priorité a été donnée au développement de la convivialité en créant des temps de rencontres et d’échanges, en améliorant la visibilité de chacun…

Des outils ont rapidement été mis en place, avec succès. Forte de cette dynamique structurante, la Mutuelle Solimut Centre Océan a décidé de demander la certification Happy At Work, un label dispensé par Choose My Company, valorisant les entreprises dans lesquelles les salariés sont heureux de travailler. Avec un taux exceptionnel de participation de 87 %, les employés ont accordé la note de 4,13/5 à la Mutuelle Solimut Centre Océan.

Une belle cohésion d’équipe

La certification constitue un atout et une bonne source de différenciation face à la concurrence. C’est également un gage de qualité, de crédibilité et de confiance, mettant en avant à la fois l’entreprise et son identité auprès des adhérents, des partenaires, des collaborateurs et des talents potentiels.

« La certification Happy At Work répond à notre volonté de gagner en visibilité, de renforcer nos valeurs et de développer la fierté des collaborateurs, explique Sandra Lefebvre. Cette démarche attentive nous permet de créer de plus en plus de cohésion au sein de notre équipe par la réalisation de beaux projets communs. »

Hélène Duffay