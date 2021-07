Juteux, sucrés, vitaminés, les fruits et légumes de l’été sont un régal. Les voilà de retour au menu en salades, gaspachos, sorbets, jus ou smoothies… De véritables alliés santé.

Prendre le temps de déguster

L’été, c’est le moment du repos, des vacances… Profitez-en pour savourer le contenu de votre assiette et retrouver le plaisir des goûts variés. N’oubliez pas d’ajouter des protéines, à votre menu, utiles l’hiver comme l’été : un poisson ou une viande grillés par exemple.

Du rouge, du vert, du jaune

Régalez-vous avec la tomate, riche en lycopène (le pigment rouge caractéristique) et en vitamine C (près de 20 mg pour 100 g). Mariez-la avec du basilic frais, délicieux l’été, et qui aide à la digestion. Le lycopène est un nutriment que l’organisme assimile plus facilement cuit que cru. Faites des sauces ou faites cuire les tomates avec d’autres légumes (ratatouille). Les poivrons jaunes, verts ou rouges (leur taux de bêta-carotène, ou provitamine A, est très élevé) égayeront vos plats… Et savourez les haricots verts, dont les qualités diététiques sont connues. Côté fruits, dégustez melons et pastèques, c’est la pleine saison : riches en eau, ils apportent moins de 35 Kcal pour 100 g !

Et eux aussi contiennent une quantité élevée de bêta-carotène, tout comme les pêches et les abricots (crus ou cuits). Dans l’organisme, ce précieux antioxydant est converti en vitamine A, bonne pour la peau, les yeux, et qui participe à la défense de l’organisme contre les agressions. Vos salades de fruits peuvent être agrémentées de menthe

et d’un filet de jus de citron.

A savoir

L’idéal est de consommer au moins cinq fruits ou légumes par jour, par exemple trois portions de légumes et deux de fruits. Une portion, c’est l’équivalent de 80 à 100 grammes, soit :

• une tomate de taille moyenne ; • une poignée de tomates cerises ; • une poignée de haricots verts ; • un bol de soupe ; • une pomme ; • deux abricots ; • quatre ou cinq fraises ; • une banane…

Le mieux est de consommer des produits bio. On peut les intégrer le plus souvent possible dans les recettes :

gratins, tartes salées ou sucrées…

Recettes, conseils et astuces sur www.mangerbouger.fr

ANNÉE INTERNATIONALE DES FRUITS ET LÉGUMES

2021 EST PROCLAMÉE ANNÉE INTERNATIONALE DES FRUITS ET LÉGUMES PAR L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO).

Objectif : en augmenter la consommation pour une meilleure santé et pour préserver la planète. Des temps forts auront lieu partout en France, comme la Fête des fruits et légumes frais ce mois de juin.

www.fao.org/fruits-vegetables-2021/fr