C’est officiel, dès 2022, un seul numéro d’urgence sera disponible, pour les patients. Une expérimentation, dans « une grande région», a été annoncée par Emmanuel Macron. Elle durera deux ans.

Cela prendra la forme d’une plateforme unique, accessible au 112, comme nos voisins européens et regroupant tous les numéros d’appels d’urgence (le 15, le 17 et le 18).

Mais le débat reste vif : si, les pompiers réclament depuis longtemps ce dispositif, pour en finir avec les appels inutiles, de leur côté, les médecins urgentistes, redoutent une saturation de leurs services et une « perte de chance » pour les patients.

Trois configurations seront testées : un rapprochement de « l’ensemble des services », un rassemblement sans « police-secours », et un simple « regroupement » du Samu et des médecins de garde en lien avec les autres services d’urgence.

On verra la méthode la plus efficace et on testera dans une grande région

Emmanuel Macron