Pas question de faire la crêpe sur la plage ! On profite des vacances pour bouger. Et en plus, c’est bon pour la santé.

A la mer

Le beach-volley, excellent pour le cœur. Il fait travailler les bras, le buste et les jambes. Le jogging ou la marche sur la plage (prévoyez de bonnes baskets), pour se muscler les jambes et les fesses. La nage et l’aquagym affinent la silhouette.

A la montagne

La randonnée est un sport accessible à tous (à condition d’avoir des chaussures montantes adaptées). La marche fait travailler les muscles en douceur mais en profondeur. Elle améliore également le rythme cardio-vasculaire. Le skike (réservé aux plus sportifs).On chausse de petits skis courts à roulettes utilisés comme des rollers. Il se pratique avec des bâtons. Un conseil : commencez lentement pour éviter le point de côté, c’est une activité intense au niveau cardio-pulmonaire. Le rafting se pratique sur des bateaux pneumatiques, et il faut pagayer pour faire face aux courants des cours d’eau rapides. Tout le corps travaille : les abdos, les bras et les pieds à la recherche d’appuis. Possible avec les enfants dès 10 ans et toujours encadré par des professionnels.

En ville

Le vélo est devenu incontournable pour découvrir la ville. Les vélos sont en libre-service dans de nombreuses villes françaises et européennes. C’est un exercice excellent pour le cœur et contre les jambes lourdes.

Pour les réfractaires

Adepte du farniente, on peut quand même se muscler les abdos sans bouger de sa serviette ou de son transat. Allongé sur le dos, bassin basculé vers l’avant, jambes pliées, serrez le ventre au maximum en expirant quelques secondes, puis relâchez. On sent alors les vertèbres cervicales s’étirer, le ventre rentrer. Faites des petites séries de 10 exercices.