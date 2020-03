Le Président de la République a annoncé dans une allocution télévisée des mesures strictes pour réduire les déplacements des Français, sans jamais pour autant prononcer le mot de confinement. Le Ministre de l’intérieur a précisé les modalités pratiques de ces dispositions.

Le président Emmanuel Macron a annoncé dans une allocution solennelle que la France était entrée dans “une guerre, une guerre sanitaire” et une réduction drastique des déplacements des Français. Celui-ci a insisté sur le fait que ces derniers ne semblaient pas avoir compris la gravité des enjeux. Ils sont massivement sortis hier dans les rues et dans les parcs, faisant fi des consignes données par le gouvernement et les médecins. Emmanuel Macron a annoncé une durée de restriction de déplacements durant 15 jours, mais qui sera très probablement prolongée. Seuls ceux concernant les soins, les courses alimentaires, pour assister un proche dépendant ou pour permettre d’accompagner des enfants dans le cadre d’une garde alternée, pour faire de l’exercice et les déplacements professionnels obligatoires seront autorisés. Mais le président a exhorté les entreprises à organiser le travail à la maison. Le Ministre de l’intérieur Christophe Castaner a précisé les les dispositions pratiques de ce «confinement» qui ne dit pas son nom. Des “points de contrôle” fixes et mobiles mobiliseront 100 000 policiers et gendarmes sur le terrain. Chaque personne qui se déplacera devra se munir d’une attestation sur l’honneur téléchargeable sur le site du Ministère de l’intérieur ou sur papier libre, spécifiant la nature de son déplacement, la destination. Des amendes de 38 euros qui pourront rapidement passer à 135 euros, seront imposées aux contrevenants.

D’autres part, le second tour des élections municipales est reporté, les frontières de l’Union Européenne sont fermées et la réforme des retraites suspendue.

Le bilan ajusté de l’épidémie en France est passé à 127 morts (+ 36) et 5 423 cas (+ 900) de contamination confirmés. Les deux prochaines semaines s’annoncent particulièrement difficiles avec un risque d’explosion des cas. Le Directeur général de la santé Jérome Salomon a lancé un «appel à la mobilisation générale».

« Le nombre de cas double désormais tous les trois jours », mais « je voudrais surtout que nos concitoyens se rendent compte qu’il y a des personnes qui sont malades, en réanimation et dont le pronostic vital est engagé, et ces personnes se chiffrent en centaines » a-t-il insisté.