Après une interruption due à la Covid, les actions de prévention ont repris à la 525e Mutuelle, pour la plus grande satisfaction des adhérents.

Le 29 septembre, on se pressait, masqués, respectueux des gestes barrières et de la distanciation physique, à l’agence de la 525e à Saint-Priest. Informés par mail et par voie d’affiche, et après avoir pris rendez-vous, seize seniors sont venus, entre 8 h 30 et 12 h 30, renouer avec les actions de prévention de la mutuelle *.

Chacun d’entre eux a d’abord été reçu par Christel Darras, infirmière du réseau Lyre. Avec son assistante, elle effectue un test de glycémie et ­vérifie la tension. Elle prend le temps de « décoder » les résultats pour que tout soit bien compris. Even­tuellement, elle délivre quelques conseils.

Ensuite, consultation avec Céline Leprince, diététicienne, qui prend en compte les résultats et l’âge de la personne, l’interroge sur ses habitudes, l’aide à prendre conscience de ses éventuelles erreurs, et élabore avec elle des menus plus diététiques…

Ces demi-journées de prévention ont toujours remporté un grand succès. Celle-ci n’a pas dérogé à la règle, tous les participants ont exprimé leur satisfaction : ces actions de proximité, gratuites et réalisées en toute confiance et confidentialité, répondent à une vraie demande !

Élise Dupêcher

* Organisée en partenariat avec la Mutualité française Auvergne Rhône-Alpes.