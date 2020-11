Il s’engage ! Pierre Dangoumau, soixante et onze ans, est président de Colosse aux pieds d’argile, association de lutte contre la pédocriminalité en milieu sportif.

« Lorsque Sébastien Boueilh (ancien rugbyman) m’a demandé d’être président de son association Colosse aux pieds d’argile, j’ai été surpris, honoré et fier de pouvoir m’engager. J’étais aussi très touché, car je savais qu’il avait été violé lorsqu’il était adolescent. Sa détermination m’a impressionné. J’ai voulu travailler à ses côtés pour que ce qu’il a vécu n’arrive pas à d’autres jeunes ; pour que la honte change de camp et que les instances sportives ouvrent enfin les yeux. Car je n’aurais jamais cru que la pédophilie dans le sport, et dans tous les milieux, était un tel étau.

L’association joue un rôle de prévention au sein des institutions, des écoles et des clubs sportifs. Nous intervenons auprès des enfants et des adultes qui les encadrent pour les sensibiliser.

A chaque fois, l’association reçoit plusieurs témoignages de victimes et les prises de parole de Sébastien dans les médias en font affluer des dizaines. Nous avons décidé d’aider concrètement les victimes, en les incitant à porter leur affaire en justice et en les orientant vers des professionnels spécialisés en victimologie.

Nous venons d’ailleurs d’embaucher une psychologue au sein de l’association pour faire face aux demandes. Beaucoup de projets pour défendre une cause qui me tient à cœur. »