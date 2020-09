Depuis le 22 juillet, un nouveau service inter-régimes de demande en ligne des pensions de réversion est accessible aux usagers depuis le site info-retraite.fr et les sites internet des régimes de retraites.

Le service en ligne s’adresse aux assurés dont le conjoint ou l’ex-conjoint est décédé. Pour certains régimes de retraite et sous certaines conditions, les orphelins peuvent également être concernés.

Il permet d’effectuer en ligne et en une seule fois une demande de réversion auprès de tous les régimes de retraites. Les usagers peuvent ensuite suivre l’avancée de leurs démarches depuis leur espace en ligne, tout au long de son traitement. Dès la première étape du formulaire de demande de réversion, les régimes de retraite auxquels le défunt était affilié s’affichent automatiquement. La possibilité d’effectuer une demande de réversion par courrier auprès de chaque régime de retraite reste ouverte.

Fin 2018, 4,4 millions d’assurés étaient titulaires d’une pension de réversion. Pour plus d’1 million de Français, dont une grande partie de femmes, la pension de réversion constitue l’unique source de revenus et, pour beaucoup d’autres, un complément indispensable.Chaque année, près de 600 000 demandes de pensions de réversion sont effectuées.

Le service a été réalisé par l’Union Retraite, la Caisse des Dépôts (CDC) et le Service des Retraites de l’Etat (SRE) pour le compte de l’ensemble des régimes de retraites et de leurs assurés. Il vient enrichir l’offre de services inter-régimes développée depuis 2016, qui vise à rendre le système de retraites plus simple et plus compréhensible pour les usagers, en créant un espace en ligne unique dédié, le compte retraite.



Pour en savoir plus, consultez la vidéo explicative en cliquant ici.

Accédez au service.