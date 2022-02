Covid-19 : masques FFP2 gratuits pour les malades fragiles

Les masques FFP2 sont pris en charge par l’Assurance maladie, pour les personnes à risque de développer une forme grave de Covid-19.

Les malades fragiles pour lesquels la vaccination n’est pas satisfaisante, peuvent recevoir des masques FFP2, depuis le 2 février, pris en charge par l’Assurance-maladie, sur prescription médicale. Cette mesure s’appuie sur le dernier avis du Haut Conseil de la santé publique. On peut consulter les modalités dans un arrêté publié au « Journal officiel ».

#Communiqué 🗞 | Le masque #FFP2 est recommandé pour certaines personnes à risque de développer une forme grave du #COVID19.



En savoir plus ⤵ — Ministère des Solidarités et de la Santé 🇫🇷🇪🇺 (@Sante_Gouv) February 2, 2022

Masque chirurgical et FFP2 : quelles différences ?

Le masque chirurgical simple protège les autres des projections. Il est recommandé pour la population générale. Le masque FFP2, plus cher que le précédent, est efficace pour protéger la personne qui le porte, de l’exposition aux particules inhalées. A l’heure actuelle, le variant Omicron circule activement. Il est très contagieux et peut conduire à l’hôpital des patients fragiles. C’est pourquoi, le FFP2 s’adresse aux les personnes à risque de faire une forme grave du Covid-19. Celles qui sont en échec de vaccination pour des raisons médicales (immunodépression, immunité amoindrie par des traitements ou procédures ou autres situations médicales particulières). Néanmoins, il faut pouvoir le supporter plusieurs heures et pour un usage quotidien.

Il « revient au médecin de rappeler et d’expliquer les conditions du port correct et adéquat de ce type de masque ». Ministère de la Santé.

Pour un remboursement des masques, il faut s’adresser à son médecin qui fera une ordonnance. Le patient a droit à 20 masques FFP2 pour deux semaines ou 50 masques pour cinq semaines. Ils sont disponibles en pharmacie.