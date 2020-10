La série « Social Distance », diffusée sur Netflix, nous replonge à l’époque où la moitié de la planète était assignée à résidence, à cause du coronavirus. On suit, la vie de Ice, (incarné par le comédien Mike Colter), ancien alcoolique, et de son entourage en plein confinement. Un retour émouvant et drôle sur cette période compliquée.

Tournée aux Etats-Unis, en plein confinement, la série se compose de huit épisodes de vingt minutes, et diffusée sur Netflix. Les comédiens bloqués chez eux, ont dû se filmer eux-mêmes, avec les moyens du bord, ainsi que leur entourage. Ce qui rend la série plus vraie que nature.

La vie de confiné

Le but de cette série n’est pas de nous replonger avec anxiété dans cette période où près de 3 milliards de Terriens étaient confinés, mais plutôt de se remémorer de ces moments avec humour et tendresse. On fait connaissance avec le personnage principal Ice, une sorte de grand costaud, qui assiste à une réunion d’alcooliques anonymes sur Zoom, en plein confinement. Nous sommes en avril 2020 et dehors le nouveau virus sévit. Mais Ice est dépressif, car sa petite amie l’a quitté et il craint de replonger. On découvre également, une infirmière coincée à la maison avec son mari, un père de famille dont la femme est en train de mourir, dans une pièce voisine, du Covid-19, une famille éparpillée qui cherche désespérément à se réunir sur zoom.

La réalisation s’appuie sur les outils technologiques utilisés au quotidien par les personnages : leurs appels vidéo, leurs réunions Zoom, mais aussi leurs Instagram, leurs recherches Google ou encore leurs caméras de surveillance.

Le montage est très nerveux, alternant les scènes confinées avec celles tournées à l’extérieur, des captures d’écran de réseaux sociaux, des images de jeux vidéo…

Et, le tout donne des récits émouvants et des personnages attachants. « Social Distance » s’adresse à toutes les tranches d’âge. Mais point de nostalgie à la regarder, même si l’on a l’impression de revivre certaines situations.

«Social Distance», série de Hilary Weisman Graham et Jenji Kohan (2020), avec Mike Colter, Shakira Barrera, Dylan Baker… 8 épisodes de 18 à 22 mn sur Netflix.