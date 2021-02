Après Pfizer-BioNTech, Moderna, voici le vaccin AstraZeneca contre le Sars-CoV-2, qui arrive. L’European Medicines Agency (Ema) vient d’accorder, une autorisation de mise sur le marché.

Ce nouveau vaccin sera donc à la disposition des patients de plus de 18 ans. Il a été développé en partenariat avec l’université d’Oxford. Son atout principal réside dans ses conditions de conservation entre +2 et + 8 °C qui rendent plus simples son transport et son stockage. Les pharmaciens seront autorisés à vacciner dans leurs officines dès que le vaccin AstraZeneca sera livré en France.

La question est de savoir s’il est fiable pour les plus de 65 ans. Plusieurs experts avaient émis des doutes sur son efficacité chez les aînés car les essais n’ont pas inclus cette tranche d’âge. De ce fait, la Haute autorité de santé (Has) ne le recommande pas, aux plus de 65 ans, en France.

Efficace sur les plus de 65 ans ?

Concernant l’efficacité chez les personnes âgées, l’Ema rappelle que « la plupart des participants à ces études avaient entre 18 et 55 ans », et qu’ « il n’y a pas encore suffisamment de résultats chez les participants de plus de 55 ans pour fournir un chiffre fiable prouvant l’efficacité du vaccin dans ce groupe d’âge ». En France, donc, il sera administré aux personnes de 50 à 65 ans, en commençant par celles qui ont des comorbidités.

Le vaccin Covid-19 AstraZeneca est administré en deux injections dans le bras, la seconde entre 4 et 12 semaines après la première. Les effets secondaires les plus courants sont généralement légers ou modérés (douleur au site d’injection, céphalées, asthénie, myalgies, fièvre…), comme pour les deux autres vaccins.