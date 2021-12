La Mutuelle de la Corse fait de l’information aux adhérents une priorité. Pour eux, elle va donc élargir et renforcer son offre médias en se dotant d’un nouvel organe de presse numérisé. Explications avec la présidente, Argentine Paoli.

La revue Viva laisse la place à un nouveau projet éditorial. Quel est l’objectif ?

Argentine Paoli : Il s’agit de doter l’ensemble de nos adhérents d’un seul et même outil d’information qui continuera de couvrir les domaines de la santé, de l’économie sociale et solidaire, et traitera de sujets de société tout en répondant à des questions pratiques et en privilégiant l’angle local.

A quoi ressemblera plus précisément ce nouveau titre ?

A. P. : Avec le directeur général Bernard Ottaviani et nos équipes, nous nous sommes penchés, ces dernières semaines, sur diverses offres d’édition. Un nouveau format est à l’étude, avec une ligne éditoriale que nous serons seuls à fixer. Encore une fois, l’idée est de dynamiser notre magazine pour en faire celui, exclusif, de la mutuelle et de la Corse. Parler de l’île, mettre en valeur ses acteurs est plus que jamais notre volonté. Et nous nous appuierons sur le savoir-faire de journalistes du cru, fins connaisseurs du terrain insulaire. Par ailleurs, désirant nous inscrire pleinement dans l’air du temps et satisfaire de nouvelles habitudes de lecture, nous travaillons à trouver le meilleur équilibre entre différents modes de diffusion.

Ce nouveau magazine vise donc le numérique en n’oubliant pas les adeptes du papier ?

A. P. : Il combinera web et print, avec un tirage adapté. Nous ne serons évidemment plus à 60 000 exemplaires à mettre sous presse, affranchir et diffuser par La Poste. Au-delà d’une rationalisation des coûts, l’option « dématérialisation » permet de répondre à des exigences écologiques. Comme d’éviter tout problème éventuel de distribution ou de détérioration du support. Pour autant, nous ne priverons pas nos lecteurs de la liberté de choisir entre les deux formules. Notre webmagazine devrait être accessible dès le deuxième trimestre 2022. Ceux qui en auront fait la demande auprès de nos services en recevront la version imprimée à leur domicile.

Pour demander votre magazine papier, contactez le 04 95 59 21 40 ou envoyez un mail à contact@mutuelledelacorse.com