Il s’engage !

Maxime Ricolleau est bénévole à l’association, Les Petits Bonheurs, qui soutient les personnes touchées par le Vih/sida.



« Je désirais depuis longtemps soutenir des personnes vivant avec Vih. Un jour, par hasard, j’ai découvert l’association Les Petits Bonheurs. Ce qui m’a d’abord séduit, c’est le nom. Très vite, j’ai vu que sa mission était d’être au plus près des personnes, de les accompagner dans leur vie, que ce soit à l’hôpital, en Ehpad ou à domicile.

Cela passe par des actions simples : prendre un café, aller au restaurant, fêter un anniversaire. Nous organisons des sorties culturelles en groupe, un déjeuner mensuel et d’autres animations. Leur redonner le sourire est ma priorité, il est gage d’une mission réussie. Avec elles, nous ne parlons pas forcément de la maladie, mais de leur quotidien, de leurs envies… Malgré le virus, les traitements parfois lourds, une vie est possible. C’est un moment de partage très riche. J’y consacre un jour par semaine. Quand on a la chance d’être en bonne santé, je trouve que c’est important de consacrer du temps à des personnes qui se sentent isolées et c’est compatible avec une activité professionnelle. »

Les Petits Bonheurs,

11, rue Duperré, 75009 Paris.

Tél. 09 53 04 63 65.

https://lespetitsbonheurs.org