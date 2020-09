À l’occasion des 5 ans de l’association, SOS MEDITERRANEE donne rendez-vous le samedi 26 septembre à La Criée – Théâtre national de Marseille, pour une grande journée de solidarité autour de projections, de témoignages et d’une exposition photos.



Cette journée de sensibilisation se poursuivra par une soirée de soutien au profit de SOS MEDITERRANEE en présence des équipes et bénévoles de l’association, ainsi que de personnalités engagées. Cet événement mettra à l’honneur la mobilisation des citoyens européens qui, à travers leur engagement auprès des quatre associations de SOS MEDITERRANEE en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, refusent de laisser mourir en mer des milliers de personnes aux portes de l’Europe.

« Il y a 5 ans, nous n’étions qu’une poignée de citoyens, désormais nous sommes des milliers. Cette mobilisation nous a permis de sauver, d’abord avec l’Aquarius, puis avec l’Ocean Viking, plus de 31 000 vies en Méditerranée centrale. Et c’est ce soutien sans faille qui nous permettra de continuer de sauver des vies ! » témoigne Sophie Beau co-fondatrice de SOS MEDITERRANEE.



AU PROGRAMME :

Journée de solidarité dès 15h – Entrée libre

Exposition collective « Sauver, protéger, témoigner » présentant des photos, vidéos et témoignages recueillis à bord. Visite guidée en présence du photographe Anthony Jean.

Espace jeunesse et animations de sensibilisation autour de l’exposition.



Deux projections – Sur inscription



15h00 – Documentaire – Disparu en Méditerranée (60mn) en présence de la réalisatrice Madeleine Leroyer et de José Pablo Baraybar, anthropologue légiste du CICR.



17h30 – Reportage : Méditerranée, le nouveau cimetière des réfugiés (52mn) en présence du réalisateur Etienne Huver.



Soirée de soutien à 20h30 Tarif unique 20€ (au profit de SOS MEDITERRANEE)

Témoignages et lectures en présence des équipes et des bénévoles de SOS MEDITERRANEE ainsi que des comédiens Anna Mouglalis et Charles Berling, et du navigateur François Gabart.

Et interventions musicales de Marc-Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre et d’Awa Ly, suivies d’un extrait du concert littéraire Entrer dans la couleur d’Alain Damasio et Yan Péchin (un concert de rock-fiction issu du roman “Les Furtifs”. Les textes ciselés, politiquement très habités, traversent comme une lame les enjeux de notre époque).



Exposition collective SAUVER, PROTÉGER, TÉMOIGNER du 26 septembre au 04 octobre

Conçue par SOS MEDITERRANEE, cette exposition porte un regard humain sur le drame qui se déroule en Méditerranée centrale, à travers l’œil de photographes embarqués et par les témoignages de rescapés et de marins-sauveteurs recueillis à bord. Elle invite à prendre conscience de la nécessité vitale de mettre en place un dispositif de sauvetage et de débarquement adéquat.



Les photographes : Patrick Bard, Narciso Contreras, Susanne Friedel, Flavio Gasperini, Anthony Jean, Hara Kaminara, Kenny Karpov, Yann Levy, Kevin McElvaney, Sinawi Medine, Fabian Mondl, Isabelle Serro, Laurin Schmid, Maud Veith, Hannah Wallace Bowman.



Vidéo de l’exposition Sauver Protéger Témoigner





INFORMATIONS PRATIQUES



La Criée – Théâtre national de Marseille – 30 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille



En journée : projections – gratuit sur inscription via la billetterie

En soirée : tarif unique 20€ au profit de SOS MEDITERRANEE

Attention, en raison de la situation sanitaire, la jauge des salles est réduite de 50% et le port du masque est obligatoire.



Billetterie

sur place

par téléphone : 04 91 54 70 54

en ligne : https://bit.ly/3irIkdH



Qui est SOS Méditerranée ?



Depuis 2014, plus de 20 000 hommes, femmes et enfants sont morts noyés en Méditerranée en tentant la traversée sur des embarcations de fortune. SOS MEDITERRANEE est une association civile européenne de sauvetage en mer constituée de citoyens mobilisés pour porter secours à celles et ceux qui fuient l’enfer des réseaux de traite humaine en Libye. Depuis le début de ses opérations en février 2016, SOS MEDITERRANEE a secouru plus de 31 000 personnes avec l’Aquarius puis l’Ocean Viking. Le quart d’entre elles étaient mineures. L’association est basée en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse. Elle a reçu le Prix Unesco Houphouët-Boigny 2017 pour la Recherche de la Paix.