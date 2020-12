De la musique, des cœurs roses, des familles inscrites pour la randonnée : un air de fête a envahi le parc Maingoval lors de cette édition d’Octobre rose.

C’est le choix de la municipalité pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, en partenariat avec de nombreuses associations et la mutuelle Smh. « L’événement véhicule le besoin de se retrouver en cette période si particulière », explique Carole Moreira (à gauche sur la photo), présidente de la mutuelle et membre de la commission santé élargie de la commune de Douchy-les-Mines, qui co-anime le stand de la Smh, consacré à la thématique de l’alimentation. « Manger sainement, c’est être bien dans sa tête, bien dans son corps, pour vieillir mieux et mieux aborder la maladie si elle survient. » Alors, qu’est-ce qu’un repas équilibré ? Quels sont les fruits et les légumes d’automne ? A vos révisions ! Les visiteurs du stand s’en sortent plutôt bien.

Certes, la santé ne relève pas des com­pé­tences des commu­nes, mais Carole Moreira le rappelle, « c’est néanmoins leur rôle d’accompagner la population dans les actions de prévention. Cette dernière est au cœur de notre métier de mutuelle. Pourtant, elle est bien le parent pauvre des plans santé qui se sont succédé ». Sur le territoire du Hainaut particulièrement fragilisé, des événements comme celui d’aujourd’hui insistent sur l’importance du dépistage des cancers : les diagnostics précoces permettent vraiment de sauver des vies.

Marie-Hélène Olla