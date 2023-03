Micropigmentation, extension de cils : quels risques ? 

La micropigmentation, les extensions de cils, ces techniques de transformation esthétique sont très en vogue mais comportent certains risques.

Une bouche pulpeuse, des sourcils impeccablement dessinés, un regard de biche… la mode est au maquillage semi permanent et à la transformation physique. Mais, ces techniques comportent des risques pour la santé.

La micropigmentation c’est quoi ?

La micropigmentation est une technique de maquillage semi-permanent. Le professionnel injecte à l’aide d’une aiguille, dans la couche supérieure de l’épiderme, des pigments colorants naturels. Cela permet, de densifier les sourcils, de redessiner le contour d’une bouche… et donner l’aspect du maquillage. Cette technique peut être utilisée pour cacher des cicatrices. Elle est différente du tatouage. Les outils ne pénètrent pas en profondeur et n’est pas définitive.

L’intervention n’est pas douloureuse. On peut ressentir un léger inconfort pendant la procédure. L’avantage ? Plus besoin de se maquiller tous les jours et cela dure un an. A noter : une retouche est nécessaire, un mois environ après un premier rendez-vous.

Les yeux et sourcils

La micropigmentation est très utilisée pour les yeux. Créer un « eye liner » et les sourcils, les densifier ou corriger la ligne, en créant du poil, là où il n’y en a pas ou plus.

Après avoir dessiné la ligne, le professionnel injecte les pigments. Point par point avec une aiguille. En suivant la ligne dessinée.

La séance dure de 30 minutes à une heure et n’est pas vraiment douloureuse puisqu’à la différence d’un tatouage, l’aiguille ne va pas en profondeur. Une séance de retouche est nécessaire trois semaines plus tard.

La bouche

Le lip blushing (la même technique) va donner l’illusion de lèvres maquillées en permanence. Les avantages : un rendu naturel, une douleur supportable mais une tenue éphémère. Comptez deux séances pour obtenir un résultat. Après le lip blushing, il est recommandé de ne pas s’exposer au soleil pendant deux semaines. L’alcool et le tabac sont aussi à éviter car ils fluidifient le sang, ralentissant la cicatrisation.

Qui réalise les soins ?

La plupart du temps, les soins sont réalisés en institut par un professionnel (esthéticienne), formé à ces techniques. Il existe maintenant des formations spécifiques dispensées en école d’esthétique. Assurez-vous que les règles d’hygiène soient respectées. Le soin doit être pratiqué dans une pièce réservée, suffisamment ventilée, l’esthéticienne doit porter une charlotte, une blouse propre et des gants. Les produits et les ustensiles doivent être disposés sur une surface stérile. La zone de soin doit être désinfectée. On vous avertit au préalable des risques potentiels encourus : infection, allergie, les éventuelles contre-indications liées au terrain naturel ou à des traitements en cours.

L’esthéticienne devra évoquer le temps de cicatrisation prévisible. Les risques cicatriciels, les précautions à respecter après la réalisation du maquillage permanent. Notamment pour permettre une cicatrisation rapide.

Combien ça coûte ?

Il faut compter entre 200 et 300 euros.

Quels risques ?

Tous ces soins agressent la peau. Des desquamations (dues à la couche de peau qui se reforme) peuvent parfois apparaître dans les jours qui suivent la séance. Pas d’exposition au soleil. Les pigments peuvent entraîner des irritations et/ou des allergies. Pour les personnes ayant une peau fragile : se renseigner auprès de son dermatologue pour un avis médical. Idem pour les peaux matures, plus fines et plus fragiles.

Si les équipements utilisés ne sont pas méticuleusement stérilisés, un risque d’infection existe.

La micropigmentation est déconseillée aux :

personnes souffrant de diabète, d’herpès, de lupus, de psoriasis ou d’autres maladies auto-immunes,

femmes enceintes ou allaitantes,

personnes qui ont subi récemment une opération des yeux, une radiothérapie ou une chimiothérapie.

Les conseils

Renseignez-vous sur la qualité et le sérieux de l’institut. Ainsi que sur les normes d’hygiène. Vous pouvez demander à visiter le salon avant de prendre rendez-vous, lisez les avis et témoignages des clients avant de confier votre peau à quelqu’un. Vérifiez si le commerce a sa licence d’exploitation.

Extension de cils

Il s’agit de fixer avec de la colle, des cils artificiels sur le cil naturel, afin de l’épaissir. La pose complète dure de 1h à 1h30. Période pendant laquelle la cliente est allongée, les yeux fermés.

Après une pose complète, des remplissages en moyenne une fois toutes les trois semaines peuvent être réalisés pour combler les « trous ». Il est déconseillé de mettre du mascara après.

L’extension se fait cils par cils, 123RF©.

Les risques

La colle (faite à base de cyanoacrylate) et les vapeurs chimiques causent des irritations oculaires et peuvent créer des difficultés au niveau de la respiration. A éviter si on fait des allergies à cause des allergènes présents dans la colle. Vos yeux doivent être en bonne santé.

L’avis d’un médecin est indispensable pour les personnes qui ont subi une chirurgie des yeux. En cas d’allergie ou de démangeaison après le soin, contactez d’urgence votre médecin.

Pour le reste, il faut s’assurer des mêmes règles d’hygiène que pour des soins de micropigmentation.