« L’actuaire est un mathématicien statisticien qui mesure les risques de l’organisme pour lequel il travaille, afin d’orienter au mieux les décisions prises par sa gouvernance. L’objectif étant de s’assurer au mieux de l’équilibre des contrats. Un de mes rôles, par exemple, est de réaliser des statistiques d’impact de la réforme du 100 % santé sur la consommation médicale des adhérents.

Il y a aussi la partie tarification, qui nous permet de suivre au plus près les équilibres des contrats collectifs et individuels, pour ensuite ajuster les cotisations de nos adhérents, aux dépenses effectuées chaque année. Enfin, une autre partie concerne la mise en place de nouvelles garanties santé individuelles ou collectives. On retrouve le métier d’actuaire au sein des mutuelles mais pas seulement : l’actuaire peut exercer dans le domaine de l’assurance, de la banque et des finances ou même dans l’administration.

Pour ma part, après des études de mathématiques et une spécification en statistiques, j’ai exercé auprès d’un fonds de gestion de mutuelle santé durant plus d’une dizaine d’années. Et après avoir obtenu mon titre d’actuaire par la validation des acquis de l’expérience (Vae), j’ai intégré l’équipe de la Mutuelle Entrenous en 2018. »