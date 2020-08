Juteux, sucrés, vitaminés, les fruits et légumes de l’été sont un régal. En salades, gaspachos, sorbets, jus ou smoothies, ils se cuisinent facilement.

Cet été, on en profite pour se régaler, changer nos habitudes et cuisiner des plats équilibrés. Car les étals regorgent de fruits et légumes. Crus ou cuits, en jus, en soupe froide, ils ont un effet bénéfique sur votre santé.

Du rouge, du vert, du jaune

Régalez-vous avec la tomate, riche en lycopène (son pigment rouge caractéristique) et en vitamine C (près de 20 mg pour 100 g). Mariez-la avec du basilic frais, délicieux l’été. Sachez que le lycopène est un nutriment que notre organisme assimile plus facilement cuit que cru, alors on en profite pour faire des jus ou les mélanger avec d’autres légumes.

Les poivrons jaunes, verts ou rouges (leur taux de bêta-carotène, ou provitamine A, est très élevé) égayeront vos plats, faites le plein de haricots verts pour leurs qualités diététiques.

Côté fruits, dégustez melons et pastèques : riches en eau, ils apportent moins de 35 Kcal pour 100 g ! Plus une quantité élevée de bêta-carotène. Pêches et abricots en contiennent aussi beaucoup : crus ou cuits, ils en fournissent entre 1 000 et 1 500 µg pour 100 g. Dans l’organisme, ce précieux antioxydant est converti en vitamine A, bonne pour la peau, les yeux, et qui participe à la défense de l’organisme contre les agressions. Vos salades de fuits peuvent être agrémentées de feuilles de menthe et d’un filet de jus de citron.

Prendre le temps de déguster



L’été, c’est aussi le moment des vacances alors on prend le temps de manger. Profitez-en pour apprécier le contenu de votre assiette et retrouver les saveurs simples. N’oubliez pas d’ajouter des protéïnes à votre menu, utiles l’hiver comme l’été. Ainsi, un poisson grillé, une charcuterie de pays seront parfaits. 40% des cancers pourraient être évités grâce à une bonne hygiène de vie, d’après l’Institut national du cancer.