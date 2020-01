1000 médecins hospitaliers et 600 chefs de service, de toute la France, donnent le 14 janvier, au ministère de la Santé une lettre de démission collective. Ils demandent des moyens pour l’hôpital public.

C’est une première dans histoire de l’hôpital. 1600 médecins et chefs de service hospitaliers remettent une lettre de démission collective. Une tentative désespérée pour une fois de plus alerter sur la situation de l’hôpital public. Ces derniers continueront à exercer les soins pour ne pas pénaliser les patients, mais ils abandonneront leurs fonctions administratives, de gestion et de représentation.

Que veulent-ils ?

Ils demandent de toute urgence un correctif budgétaire permettant d’assurer la qualité des soins, de garantir la sécurité des patients, de répondre à l’augmentation programmée des charges mais aussi de restaurer l’attractivité hospitalière -les hôpitaux ne parviennent plus à recruter en raison des salaires trop bas et de conditions de travail particulièrement éreintantes- grâce à une revalorisation significative des rémunérations des personnels non médicaux et des jeunes médecins, et à l’embauche des personnels nécessaires.

Ces derniers souhaitent également une rénovation de la gouvernance associant aux décisions les médecins, les personnels et les usagers et l’organisation d’un Grenelle de la santé. «Les médecins démissionnaires ne demandent rien pour eux. Ils continuent à soigner. La population doit répondre à leur appel. Leur cri d’alerte doit être entendu par le gouvernement» tiennent à signaler les professionnels.

Plusieurs conférences de presse se tiendront demain dans plusieurs villes de France. La lettre collective sera dévoilée et les médecins démissionnaires exposeront leurs revendications adressées à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

En fin d’année dernière, deux journées de grève avait déjà mobilisé la moitié des médecins des hôpitaux publics. Mi-décembre, dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche, déjà 660 membres du personnel hospitalier menaçaient de démissionner si le gouvernement n’ouvrait pas “de réelles négociations pour desserrer la contrainte imposée à l’hôpital public”.